Iberia recupera este viernes la ruta entre Madrid y Doha tras cuatro meses suspendida por el conflicto en Oriente Próximo

Iberia reanuda este viernes los vuelos entre Madrid y Doha (Qatar), poniendo fin a cuatro meses de suspensión de la ruta como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo y de la mejora de la situación de seguridad en la región.

La compañía volverá a operar esta conexión con tres frecuencias semanales, los miércoles, viernes y domingos. Los vuelos despegarán del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 15.45 horas y aterrizarán en Doha a las 23.55 horas, mientras que el trayecto de regreso partirá de la capital catarí a la 01.50 horas y llegará a Madrid a las 08.15 horas.

La recuperación de la ruta coincide con el inicio de la temporada alta de verano para el Grupo Iberia, integrado por Iberia, Iberia Express y Air Nostrum, que durante el mes de julio tiene programados 16.945 vuelos y una oferta superior a los tres millones de plazas, un 6,8% más que en el mismo periodo del año pasado.

Según la compañía, entre los destinos con mayor demanda para este verano figuran Barcelona, Londres, París, Roma, Atenas y Lisboa en Europa, además de Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México entre las rutas de largo radio.

En conjunto, Iberia ha programado 21,42 millones de plazas para la temporada estival, que se extiende desde finales de marzo hasta finales de octubre, con un crecimiento especialmente significativo en las conexiones con Estados Unidos, Canadá y América Latina.

No obstante, mantiene suspendidos los vuelos a Tel Aviv, operados por Iberia Express, cuya cancelación continúa vigente hasta el próximo 31 de agosto debido a la situación de seguridad en Israel.