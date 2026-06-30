Air Europa sortea el cierre del aeropuerto de Caracas a causa de los terremotos desviando sus vuelos de Madrid a la ciudad venezolana de Valencia
Terremoto VENEZUELA
La aerolínea trata de garantizar la conexión entre ambos países a pesar del cierre del aeropuerto de la capital de Venezuela
La aerolínea Air Europa ha reprogramado temporalmente su operativa con Venezuela para garantizar la conectividad de sus pasajeros después del cierre del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas debido a los daños causados por los terremotos que tuvieron lugar la pasada semana en el país sudamericano.
Así pues, con la idea de mantener el servicio y facilitar el traslado de sus clientes, la compañía operará esta semana un total de seis vuelos entre Madrid y la ciudad venezolana de Valencia, utilizando el aeropuerto internacional Arturo Michelena como alternativa mientras permanezcan las restricciones operativas en Caracas.
Con todo, Air Europa también ha flexibilizado su política de cambios para adaptarse a las necesidades de los clientes afectados y ya se puede consultar toda la información sobre modificaciones de billetes, alternativas de viaje y actualizaciones operativas a través de los canales habituales de atención y en la web de la compañía.
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