El Ibex 35 sufre su peor jornada desde el inicio de la guerra en Irán por la tensión geopolítica y las amenazas de Trump

El Ibex 35 registró este miércoles su peor sesión desde el inicio de la guerra en Irán al cerrar con una caída del 2,73%, hasta los 19.104,3 puntos, arrastrado por el recrudecimiento de la tensión en Oriente Próximo y las nuevas amenazas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España.

Durante una comparecencia en la cumbre de la OTAN, Trump volvió a criticar al Gobierno español por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB y aseguró que pretende cortar "completamente" las relaciones comerciales con España, al considerar que es un aliado "hostil" dentro de la Alianza.

La incertidumbre geopolítica también se vio agravada por el deterioro de la situación en Oriente Próximo. Estados Unidos dio por roto el alto el fuego con Irán tras lanzar nuevos ataques contra objetivos iraníes, mientras Teherán respondió con bombardeos contra bases estadounidenses en Bahréin y Kuwait, lo que elevó el temor a una escalada regional.

Este escenario impulsó con fuerza el precio del crudo. El barril de Brent, referencia en Europa, subió más de un 8% y volvió a situarse por encima de los 80 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) rozó los 76 dólares. El gas natural también registró fuertes avances en los mercados europeos.

En el mercado español, las mayores caídas correspondieron a Amadeus, Banco Santander, Acerinox, IAG y ArcelorMittal. En cambio, las compañías ligadas al sector energético se beneficiaron del encarecimiento del petróleo, con Repsol liderando las ganancias, acompañada por Naturgy y Enagás.

Las principales bolsas europeas también cerraron en negativo. Fráncfort y París perdieron más de un 2%, mientras que Milán y Londres registraron descensos más moderados.

En los mercados financieros, el euro retrocedió frente al dólar, la rentabilidad del bono español a diez años repuntó hasta el 3,58% y la prima de riesgo se situó en torno a los 48 puntos básicos. Entre los activos refugio, el oro cedió posiciones tras las fuertes subidas de las últimas semanas, mientras que el bitcoin también cerró la sesión con pérdidas.