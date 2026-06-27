Wall Street lleva las salidas a bolsa a cifras récord en solo seis meses

Wall Street ha recuperado con fuerza el negocio de las salidas a Bolsa. En apenas seis meses, las compañías que han debutado en el mercado estadounidense han captado cerca de 120.000 millones de dólares, una cifra próxima al récord registrado durante todo 2021.

Este dato representa un cambio notable frente a los últimos años, según Goldman Sachs. Y es que, aunque en lo que va de año han salido a Bolsa en Estados Unidos casi el doble de empresas que en el mismo período de 2025, las 50 nuevas cotizadas de este semestre están alineadas con la media anual de los últimos 25 años, que ronda el centenar por ejercicio.

La clave, por tanto, está en el tamaño de las operaciones. El volumen captado se ha disparado porque varias compañías de gran escala han recurrido al mercado para financiar su crecimiento, especialmente en sectores ligados a la inteligencia artificial y las infraestructuras tecnológicas. Además, la cifra de estrenos en el parqué neoyorquino se encuentra todavía lejos de ese ejercicio que tocó máximos: en 2021 se registraron más de 250 operaciones y, en 1999, en pleno auge de las puntocom, se rozaron las 400.

Así es que, aunque comienzan a surgir dudas sobre si el fuerte apetito por las nuevas emisiones es una señal de confianza saludable o el comienzo de un entorno de euforia propio de los máximos de mercado, Ben Snider, estratega jefe de renta variable estadounidense de Goldman Sachs, rebaja las alarmas.

A su juicio, aunque el volumen en dólares es muy elevado y la actividad se está acelerando, el mercado todavía está lejos de los niveles observados en anteriores burbujas, sin que exista todavía una avalancha indiscriminada de empresas tratando de aprovechar el entusiasmo inversor.

De hecho, sostiene que el mercado actual no está viviendo una avalancha indiscriminada de nuevas cotizadas, sino una concentración de capital en menos operaciones y de mayor tamaño. Por tanto, según su interpretación, lo que está logrando Wall Street es volver a funcionar como vía de financiación para grandes empresas después de varios años de bloqueo. El reto será distinguir entre aquellas con capacidad real para sostener su crecimiento y las operaciones apoyadas en expectativas demasiado exigentes, sobre todo en torno a la IA.