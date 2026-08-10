Incautadas en Guayaquil 1,2 toneladas de cocaína impregnada en cajas de fruta con destino a España

La Policía Nacional de Ecuador ha incautado en el puerto marítimo de Guayaquil más de 1,2 toneladas de cocaína impregnada en 1.080 cajas de fruta que tenían como destino España, según ha informado este sábado el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

La operación ha permitido localizar un total de 1.252,8 kilos de cocaína, de acuerdo con el peso neto preliminar de la sustancia impregnada en los cartones utilizados para transportar la fruta. La droga se encontraba distribuida entre las cajas que formaban parte del cargamento.

"Continuamos desmantelando economías criminales: 1.080 cajas de fruta impregnadas de droga decomisadas en Guayaquil", ha señalado Reimberg en una publicación en redes sociales, en la que ha dado cuenta de los resultados del operativo.

Según las estimaciones de las autoridades ecuatorianas, la cantidad intervenida equivaldría a unas 12,5 millones de dosis. Durante la intervención policial también han sido retenidos un contenedor y tres sellos empleados para asegurar la carga.

Más de 50 millones de euros en el mercado europeo

El ministro del Interior de Ecuador ha cifrado el valor estimado del cargamento en 37,58 millones de dólares (32,4 millones de euros) en Estados Unidos, mientras que en el mercado europeo alcanzaría los 58,57 millones de dólares (50,5 millones de euros).

La mercancía tenía como destino España, lo que vuelve a situar a los puertos de entrada europeos como uno de los principales objetivos de las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Reimberg ha destacado que el operativo forma parte de las actuaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad ecuatorianas contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen y los responsables del cargamento, así como para esclarecer la red que habría organizado el envío de la droga hacia España.