Una fotografía aérea de la fábrica de dulces que se incendió en la provincia de Banten, Indonesia

Al menos 26 personas han perdido la vida en un incendio en una fábrica de caramelos en Indonesia, un suceso en el que otras 28 personas continúan en paradero desconocido.

Mientras las fuerzas de seguridad siguen tratando de esclarecer cómo se originaron las llamas, por el momento el subjefe de la policía en la provincia de Banten, donde ha tenido lugar este siniestro, apunta ya a un supuesto delito de negligencia o imprudencia.

A la vista del estado en que se encontraban los cuerpos recuperados, y con el triste pronóstico de que la cifra de fallecidos seguirá aumentando conforme vayan saliendo los resultados de las pruebas de ADN, las primeras informaciones indican que pudo producirse un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado.

De hecho, los especialistas interpretan que la rápida propagación de las llamas dejó a unos cincuenta trabajadores atrapados en la segunda planta de la fábrica.