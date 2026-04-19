Un incendio en una fábrica de fuegos artificiales deja 23 muertos en India
Sucesos
Al menos 23 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas en el sur de India como consecuencia de un incendio en una fábrica de fuegos artificiales en el estado de Tamil Nadu.
En el origen del enorme incendio —ya controlado— se halla dos explosiones consecutivas que se encuentran ya bajo investigación.
Concretamente, los hechos en la pirotecnia han tenido lugar en Vanaja, cerca del municipio de Virudhunagar, según informa el diario local The Hindu. Si bien esta fábrica debería estar cerrada en domingo, contaba con un permiso especial para trabajar en este último día de la semana.
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