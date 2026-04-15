Una explosión en una central eléctrica en India deja al menos 16 fallecidos
Sucesos
Una explosión registrada en una central eléctrica en la ciudad india de Sakti deja, por el momento, un total de 16 fallecidos y cerca de una veintena de heridos.
Con todo, las autoridades no descartan que las cifras puedan verse alteradas a lo largo de las próximas horas, en función de cómo evolucionen las víctimas. El diario The Hindu apunta que son 18 las personas hospitalizadas tras el suceso.
La empresa que opera esta central, Vedanta Limited, ha lamentado el "desafortunado incidente" que afectó a personal de subcontratistas, y ha anunciado el pago de compensaciones para todos los afectados y sus familiares.
El gobierno ya ha anunciado una investigación que aclare lo sucedido, así como los motivos por los cuales explotó el tubo que conectaba la caldera con la turbina de la central.
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