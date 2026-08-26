Un incendio en un hospital de Pakistán se cobra la vida de 14 bebés

Un incendio en la sala de ginecología de un hospital de Islamabad, capital de Pakistán, ha provocado la muerte de al menos catorce recién nacidos.

Según la versión proporcionada por las autoridades, diez mujeres y siete niños fueron rescatados; aunque la portavoz del Instituto de Ciencias Médicas de Islamabad, la doctora Aneeza Jalil, ha declarado al diario pakistaní Dawn que había quince bebés en la sala y que solo se ha podido salvar la vida de uno.

Mientras la administración del distrito de Islamabad ha constituido un comité de investigación para determinar la causa del incendio, la cadena Geo TV ha apuntado, citando fuentes de los servicios de emergencias, que el fuego comenzó por la explosión de un compresor de aire acondicionado que se encontraba en el interior de la sala.

Ante este trágico suceso, tanto el presidente como el primer ministro de Pakistán, Asif Ali Zardari y Muhammad Shehbaz Sharif, han expresado su profundo pesar y tristeza por lo ocurrido. "Una situación como esta, con niños, es irreparable. Se deben examinar minuciosamente los motivos del incidente, determinar a los responsables y tomar las medidas más estrictas", ha reclamado el premier.