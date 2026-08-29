La inseguridad ciudadana y el deporte concentran el discurso de odio en redes durante julio

La inseguridad ciudadana y el deporte fueron los principales ámbitos asociados a la difusión de discursos de odio en las redes sociales durante el mes de julio. Así lo recoge el último boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), elaborado a partir de los datos del Sistema FARO, que detectó 57.406 contenidos de discurso de odio y narrativas discriminatorias, frente a los 40.800 registrados en junio.

El incremento estuvo especialmente marcado por los acontecimientos ocurridos a finales de julio en Ceuta. Los días 30 y 31 se contabilizaron 9.590 mensajes de odio, prácticamente el triple de los niveles habituales, tras la entrada de personas migrantes en la ciudad autónoma. OBERAXE advierte de que este tipo de episodios puede provocar una rápida expansión de narrativas xenófobas en las plataformas digitales.

La inseguridad ciudadana concentró el 48 % de los contenidos monitorizados, convirtiéndose en el principal ámbito asociado al discurso de odio durante el mes. Entre las narrativas detectadas predominan aquellas que vinculan de forma generalizada la delincuencia con las personas migrantes y que presentan a determinados colectivos como una amenaza para la seguridad y la convivencia.

El deporte ocupó el segundo lugar, con el 34 % de los contenidos analizados. La celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 favoreció la aparición de mensajes racistas, xenófobos e islamófobos dirigidos contra jugadores, selecciones y aficionados. El informe señala especialmente los contenidos relacionados con la composición de determinadas selecciones nacionales y con algunas de las figuras protagonistas del torneo.

A distancia se situaron las políticas públicas relacionadas con la migración, que representaron el 17 % de los contenidos, mientras que los mensajes vinculados a agresiones sexuales alcanzaron el 5 %, los relacionados con terrorismo el 4 % y los referentes a la llegada de embarcaciones el 1 %.

El Norte de África, principal colectivo diana

Las personas procedentes del Norte de África continuaron siendo el principal objetivo del discurso de odio, al concentrar el 68 % de los contenidos analizados. Aunque este porcentaje supone un descenso respecto a junio, el colectivo continúa ocupando una posición claramente predominante.

Los mensajes dirigidos genéricamente contra las personas inmigrantes representaron el 19 %, mientras que los dirigidos contra personas musulmanas alcanzaron el 16 %, cinco puntos más que el mes anterior. Las personas afrodescendientes y latinoamericanas fueron objeto, respectivamente, del 10 % y el 7 % de los contenidos detectados.

En cuanto a la naturaleza de los mensajes, el 40 % deshumanizaba o degradaba gravemente a los grupos diana, mientras que el 38 % los presentaba como una amenaza. Además, un 15 % de los contenidos incitaba a la expulsión y un 4 % a la violencia.

El lenguaje agresivo estuvo presente en el 60 % de los mensajes examinados. El informe también destaca el uso de la ironía y el sarcasmo —34 %— y de imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado —33 %—, recursos que pueden facilitar la viralización de las narrativas discriminatorias y dificultar su detección.

Las plataformas retiran el 70 % de los contenidos notificados

Frente al aumento de los mensajes detectados, el informe destaca una mejora de nueve puntos porcentuales en la eficacia de las plataformas, que retiraron el 70 % de los contenidos incluidos en la muestra notificada.

La vía denominada trusted flagger, utilizada por entidades con mecanismos de notificación reconocidos, alcanzó una tasa de retirada del 58 %, siete puntos más que en junio. En el caso de las denuncias realizadas por usuarios, las plataformas eliminaron el 12 % de los contenidos notificados.

Por plataformas, X registró la mayor tasa de retirada, con un 93 %, seguida de TikTok, con un 88 %, Facebook, con un 74 %, e Instagram, con un 71 %. YouTube presentó una tasa del 14 % en los comentarios reportados. OBERAXE destaca especialmente la evolución de Instagram, cuya tasa de retirada más que se duplicó respecto al mes anterior.

El director de OBERAXE, Tomás Fernández Villazala, subraya la importancia de evitar que los propios usuarios contribuyan a la expansión de estos contenidos. “Es importante que los usuarios no compartan los mensajes de odio para evitar su difusión y viralización”, señala, al tiempo que considera “crucial” la labor de las plataformas digitales en la retirada de mensajes xenófobos y racistas.

Los datos de julio muestran así una doble tendencia: por un lado, un aumento significativo de los contenidos de odio vinculado a acontecimientos concretos, especialmente a la inseguridad ciudadana, la migración y el deporte; por otro, una mejora en la respuesta de las plataformas ante las notificaciones.

Para OBERAXE, el seguimiento realizado mediante el Sistema FARO permite identificar de forma temprana los episodios que favorecen la propagación de discursos discriminatorios y reforzar la colaboración con las plataformas digitales para proteger los derechos fundamentales y la convivencia democrática.