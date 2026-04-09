Más de la mitad de los mensajes contra personas gitanas en redes sociales son deshumanizantes, según OBERAXE

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ha alertado de que más de la mitad de los contenidos antigitanos detectados en redes sociales durante 2025 tienen un carácter deshumanizante. En concreto, el 55% de los mensajes reportados degradaban o negaban la dignidad de las personas gitanas, evidenciando la persistencia del discurso de odio hacia este colectivo.

Según los datos difundidos con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, un 51% de los mensajes estaban orientados a fomentar el descrédito de la comunidad, mientras que el 35% los presentaban como una amenaza y un 10% llegaban a pedir su expulsión. Además, el 22% de los contenidos incluían insultos y expresiones ofensivas, frente a un 67% de carácter discriminatorio no agresivo.

El director del organismo, Tomás Fernández Villazala, explicó que “desde OBERAXE combatimos el odio xenófobo en redes sociales contra los colectivos vulnerables, para lograr una mayor integración de todas las comunidades”.

El informe también pone el foco en que el antigitanismo se mantiene como una realidad estructural en el entorno digital. Así, el 51% de los mensajes detectados no están vinculados a ningún acontecimiento concreto, lo que refleja una estigmatización subyacente y sostenida en el tiempo.

Asimismo, el observatorio advierte de la presencia de desinformación en parte de estos discursos. Un 24% de los comentarios analizados se relacionan con hechos sociales en los que se asocia a la comunidad gitana con inseguridad ciudadana o comportamientos delictivos.

En cuanto a la respuesta de las plataformas, durante 2025 se retiró el 45,10% de los contenidos de odio antigitano reportados. Estos mensajes representan el 1,3% del total de publicaciones racistas y xenófobas notificadas ese año.

El OBERAXE insiste en la necesidad de seguir reforzando los mecanismos de vigilancia y respuesta frente a este tipo de discursos para frenar su normalización en el entorno digital.