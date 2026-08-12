El Instituto de Medicina Legal identifica a 93 de los 180 cuerpos recibidos tras el terremoto en Colombia
TERREMOTO EN COLOMBIA
Según el último balance difundido por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el seísmo ha dejado 181 personas fallecidas y 2.595 heridas
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia ha identificado hasta el momento a 93 de los 180 cuerpos sin vida recibidos tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el país el pasado lunes
El organismo ha informado de que los cuerpos proceden de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca y ha precisado que entre las víctimas identificadas figuran dos menores de ocho y 17 años, además de 55 mujeres y 36 hombres
Respecto a la entrega de los cuerpos, el Instituto de Medicina Legal ha explicado que se realizará en coordinación con la Fiscalía General de Colombia y en las sedes correspondientes de cada municipio
La institución ha asegurado que continuará trabajando para garantizar el rigor técnico durante el proceso, así como el respeto a la dignidad de las víctimas y el acompañamiento institucional a sus familiares tras el terremoto
Según el último balance difundido por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el seísmo ha dejado 181 personas fallecidas y 2.595 heridas
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