Investigan el asesinato de cinco personas en una zona rural de Míchigan

Las autoridades de Míchigan investigan un tiroteo registrado el pasado viernes en una zona rural del estado que se ha saldado con seis fallecidos, cinco de ellos víctimas y uno el presunto autor de los disparos, tras un amplio operativo policial.

La Policía Estatal de Míchigan ha informado de que alrededor de las 11:40 horas (hora local) fueron localizados tres cadáveres y una persona gravemente herida en una vivienda del municipio de Lake Township, en el condado de Missaukee.

Según las primeras pesquisas, el sospechoso, identificado como Chad Hickman, de 39 años, huyó del lugar antes de la llegada de los agentes, lo que desencadenó un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones.

Horas después, los investigadores localizaron el vehículo del sospechoso cerca de una zona boscosa en Caldwell Township. Al adentrarse en el área, los agentes encontraron muerto a Hickman y localizaron a una cuarta víctima.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad hallaron el cadáver de una quinta persona en otra vivienda del condado, un descubrimiento que los investigadores han relacionado con el mismo suceso."Esta situación es desgarradora para la comunidad y un reto para los investigadores", ha señalado la teniente Ashley Miller, de la Policía Estatal de Míchigan. La agente ha asegurado que las autoridades mantienen su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y que ofrecerán nuevas informaciones conforme avance el caso.

Por el momento, los investigadores no han determinado el motivo del ataque ni han hecho públicas las identidades de las víctimas. Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer las circunstancias del tiroteo y determinar la secuencia exacta de los hechos.