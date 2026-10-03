Investigan un plan para atentar en la embajada de EEUU en Brasil

Las autoridades de Brasil investigan la posibilidad de que exista un plan para atentar en la embajada o los consulados de Estados Unidos en el país latinoamericano, después de que Washington decidiese suspender la actividad de su legación por motivos de seguridad.

En concreto, la policía ha llevado a cabo sendos registros en São Paulo y Águas Lindas, cerca de la capital, Brasilia.

"Se adoptaron con prontitud las medidas pertinentes y, hasta el momento, no se ha verificado ningún elemento que corrobore los riesgos inicialmente indicados", asegura la policía a través de un comunicado.

Las sospechas de que podía estar urdiéndose un plan para atentar proceden de comentarios sospechosos en redes sociales por parte de las dos personas que están siendo investigadas, que en principio no guardan vinculación entre sí ni con organizaciones criminales.

En vísperas de las elecciones

Esta investigación se produce un día antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en las que se enfrentan el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que cuenta con el apoyo de la Casa Blanca.

Según las encuestas, Lula aventajaría ligeramente a Bolsonaro, del que le separarían cinco puntos de voto: el cabeza visible del Partido de los Trabajadores acapararía un 39% y el Partido Liberal sumaría un 34%.

Se trata de las primeras elecciones en Brasil desde las de 2022, que derivaron en la condena a prisión de Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado después de su derrota en las urnas.