EEUU suspende sus servicios consulares en Brasil por motivos "de seguridad" a dos días de las elecciones

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado la suspensión de los servicios consulares en su embajada y consulados en Brasil a causa de "motivos de seguridad" no especificados.

A través de un breve comunicado de la legación, insta a los estadounidenses que requieran asistencia a que no acudan a las instalaciones diplomáticas del país sudamericano, que celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el próximo domingo.

Esta cita enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que cuenta con el apoyo de la Casa Blanca.

Según las encuestas, Lula aventajaría ligeramente a Bolsonaro, del que le separarían cinco puntos de voto: el cabeza visible del Partido de los Trabajadores acapararía un 39% y el Partido Liberal sumaría un 34%.

Se trata de las primeras elecciones en Brasil desde las de 2022, que derivaron en la condena a prisión de Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado después de su derrota en las urnas.