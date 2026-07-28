Investigan la relación entre Infantino y Trump

La buena relación que exhibieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Donald Trump durante la celebración del reciente Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá no ha pasado desapercibida para nadie.

Desde que el dirigente de la institución deportiva decidiese consolar a Trump con la concesión del recién creado Premio de la Paz de la FIFA, la relación entre ambos ha despertado sospechas entre los políticos estadounidenses, que no han hecho sino aumentar durante el torneo. La retirada de la sanción al delantero de EEUU Folarin Balogun a instancias del inquilino de la Casa Blanca ha sido la guinda de un pastel ya trufado con la decisión de la FIFA de alquilar un espacio de oficinas en la Torre Trump de Nueva York.

En este contexto, Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, ha abierto una investigación en la que pretende que Infantino entregue la documentación relativa a sus negocios con Trump, tanto con sus empresas como con su administración, y que aporte sus comunicaciones con el mandatario en relación con la venta de entradas para el Mundial.

"La investigación examina una campaña sostenida por parte de la FIFA para obtener favores especiales del presidente Trump, todo ello mientras se estafaba a los consumidores estadounidenses con precios exorbitantes durante el Mundial", detallan los demócratas en relación con el sistema de precios dinámicos que se puso en marcha en esta ocasión por primera vez en un Mundial y que provocó un fuerte encarecimiento de las entradas.

Junto con ello, también se acusa a la FIFA de ubicar a los titulares de entradas en secciones del estadio distintas a aquellas para las que habían comprado sus billetes; una cuestión que ya está siendo investigada por los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey por si constituye una táctica de venta fraudulenta.

"El último intercambio de favores orquestado por la FIFA y el presidente Trump no es un delito sin víctimas. Perjudica a los estadounidenses", ha añadido Raskin en la carta enviada a Infantino para que coopere antes del 9 de agosto.