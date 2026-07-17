La camiseta que Pelé llevó en la final del Mundial de 1958, vendida por casi cinco millones de dólares

Un total de 4,88 millones de dólares. Es el precio por el que se ha vendido la camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de 1958, en la que Brasil venció a Suecia por cinco goles a dos y en la que, a sus 17 años, el entonces jovencísimo astro carioca se convirtió en el jugador más joven en marcar en un duelo de ese tipo.

Esos casi cinco millones que se han pagado en la subasta de Sotheby's en Nueva York convierten a esa prenda en el objeto más caro relacionado con la carrera deportiva de Pelé y en el segundo más valioso de la historia del fútbol, solo por detrás de la elástica que lució Diego Armando Maradona en el partido contra Inglaterra de la mítica mano de Dios. Ese ejemplar se vendió en 2022 por 9,3 millones de dólares.

Con todo, la camiseta azul con el dorsal número diez a la espalda arrancaba la subasta con una estimación de seis millones de dólares; una previsión que resultó ser demasiado optimista incluso para la camiseta de quien contribuyó con dos goles a que la Canarinha consiguiese su primera estrella.

Pero más allá de esta prensa, en la subasta neoyorquina también se vendió el brazalete de capitán de Maradona en el mencionado encuentro contra Inglaterra en 1986, que logró recaudar 512.000 dólares; y una equipación de Lionel Messi para la Champions con el Barça ascendió por encima de los 217.000 dólares.

Dentro del lote de The beautiful game también se vendieron decenas de cromos de fútbol, como uno de Pelé de 1958 que sumó 108.000 dólares.