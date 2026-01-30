Irán se abre a negociar y EEUU plantea un ultimátum

El gobierno de Irán ha vuelto a mostrar su interés en negociar su programa nuclear con Estados Unidos, pero ha exigido a Washington que tenga en cuenta las preocupaciones "legítimas" de Teherán; algo que ha tenido respuesta desde la Casa Blanca con un ultimátum del cual Trump no ha revelado por el momento la fecha.

El ministro de Exteriores de la república islámica, que este viernes ha estado en Turquía -cuyo presidente ya se ha ofrecido a mediar entre ambos países-, ha asegurado que su voluntad continúa firme a la hora de utilizar la diplomacia para asegurar los intereses de su nación y preservar la paz y la seguridad en el golfo Pérsico.

En este sentido, ha dejado claro que su país "no tolerará" que las negociaciones con Estados Unidos se desarrollen a través de "amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas".

Por su parte, a preguntas de los periodistas sobre la fecha límite para cerrar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Trump ha asegurado desde el Despacho Oval que se ha comunicado directamente con Teherán al respecto. "Solo ellos lo saben con certeza", ha zanjado.