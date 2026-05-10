Irán advierte sobre problemas en Ormuz para los países que respeten las sanciones de EE.UU.
ATAQUE A IRÁN
Un portavoz del ejército iraní apunta que el país sigue en estado de guerra y "vigilan" a sus enemigos
Un portavoz del ejército de Irán ha advertido este domingo de que cualquier país que respalde las sanciones de Estados Unidos contra el país asiático "sin duda enfrentará dificultades al atravesar el estrecho de Ormuz.
"A partir de ahora, cualquier país que siga el ejemplo de Estados Unidos e imponga sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentará sin duda a dificultades para transitar por el estrecho de Ormuz", ha asegurado el general de brigada Akrami Nia en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Tasnim.
El portavoz ha recalcado que Teherán sigue considerando que se encuentra en "un estado de guerra" pese al alto el fuego alcanzado a principios de abril y extendido posteriormente de manera indefinida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump
"No hay intercambio de fuego, por lo demás, nuestras fuerzas mantienen la misma vigilancia y observación del enemigo", ha señalado, antes de subrayar que Irán "no confía" en el país norteamericano.
Sistema político iraní inalterado
Por otra parte, el general ha asegurado que "ninguno de los objetivos del enemigo se logró" en la ofensiva de Estados Unidos e Israel lanzada el 28 de febrero contra el país asiático, y que el sistema político iraní no se ha visto alterado.
"Más bien, se fortalecieron la unidad y la cohesión internas, algo que aún podemos constatar con la presencia de gente en las calles. El enemigo vio que realmente no podía doblegar esta resistencia y, finalmente, se vio obligado a aceptar un alto el fuego", ha señalado sobre la tregua alcanzada con la mediación de Pakistán.
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