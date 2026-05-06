Irán impone un nuevo control sobre el tráfico en el estrecho de Ormuz en plena escalada de tensiones

Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo y uno de los principales puntos calientes en el conflicto en Oriente Próximo.

Irán ha anunciado la creación de un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos para el comercio global de petróleo y mercancías. La medida llega en un contexto de creciente tensión internacional tras la ofensiva lanzada a finales de febrero por Donald Trump junto a Israel.

El sistema estará gestionado por la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) y obligará a todos los buques a adaptarse a nuevas normas y solicitar permiso previo de tránsito antes de cruzar la zona. Según medios estatales iraníes, las embarcaciones recibirán instrucciones específicas a través de comunicaciones oficiales, aunque por ahora no se han detallado todas las condiciones.

Un paso clave bajo presión internacional

El estrecho de Ormuz es una arteria fundamental por la que circula una gran parte del petróleo mundial, lo que convierte cualquier restricción en un elemento de alto impacto económico y geopolítico. La decisión de Teherán refuerza su control sobre la vía en un momento marcado por el enfrentamiento con Washington.

En paralelo, Estados Unidos había impulsado recientemente una iniciativa que calificó de “humanitaria” para facilitar la salida de barcos retenidos en el golfo Pérsico. Sin embargo, el propio Trump anunció su suspensión apenas unos días después, manteniendo al mismo tiempo el bloqueo a puertos iraníes.

Alto el fuego frágil y nuevas restricciones

Irán había relajado previamente las limitaciones al tránsito tras un alto el fuego temporal en Líbano, pero volvió a imponerlas al considerar que las acciones estadounidenses —incluyendo la incautación de buques— vulneraban ese acuerdo.

Además, Teherán ha señalado que estas medidas dificultan cualquier avance diplomático, especialmente en las conversaciones mediadas por Pakistán, al considerar que el bloqueo supone una violación directa del marco de negociación.

Con este nuevo mecanismo, Irán busca consolidar su posición en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta, en un escenario donde la estabilidad sigue dependiendo de un equilibrio cada vez más frágil.