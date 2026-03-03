Irán escala el conflicto con ataques en el golfo Pérsico y amenazas a Europa

El conflicto, inicialmente entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ha entrado en una nueva dimensión. Con su ataque más allá de los frentes iniciales, Teherán está poniendo negro sobre blanco que el coste de atacar la república islámica no lo afrontará únicamente su territorio, de modo que parece perseguir que toda la región se implique en la búsqueda de soluciones.

Con China y Rusia de perfil, los ataques de Irán contra infraestructura civil en Qatar —confirmadas por su ministerio de Exteriores— y contra las embajadas de Estados Unidos en Kuwait y Arabia Saudí, entre otros en la zona, suponen internacionalizar la crisis para forzar que la presión conjunta de sus vecinos del golfo Pérsico hagan mella en el inquilino de la Casa Blanca.

Y mientras los mercados bursátiles y energéticos reaccionan con nerviosismo ante la incertidumbre bélica y el cierre de la principal ruta mundial de petróleo y gas natural, el mensaje también llega a Europa en forma de amenaza, especialmente ante el posicionamiento de países como Alemania, Francia y Reino Unido, proclives a emprender "acciones defensivas".

“Cualquier violación de la legalidad y de la Carta de Naciones Unidas tendrá consecuencias para cada una de las personas que habitan el planeta. Si los países europeos entienden esto, seguramente dejarán de ser indiferentes", ha recalcado el ministerio de Exteriores iraní.

Con todo, el mensaje principal de Teherán tiene como destinatarios a Tel Aviv y Washington, en medio de una crisis que deja ya, al menos, ocho centenares de muertos. “Las puertas del infierno se están abriendo más y más frente a Estados Unidos e Israel”, ha sentenciado la Guardia Nacional.