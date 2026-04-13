Irán amenaza con contraatacar el bloqueo anunciado por Trump: "Ningún puerto en el golfo Pérsico estará a salvo"

"Si la seguridad de los puertos de Irán es amenazada, ningún puerto en el golfo Pérsico y el golfo de Omán estará a salvo". De este modo ha reaccionado el ejército de Irán al anuncio de Trump de que bloqueará el paso a los buques que traten de entrar o salir del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones de Islamabad, así como de que perseguirá a todos aquellos que abonen un peaje a la república islámica para utilizar ese estratégico paso; una operación que ha tachado de "piratería".

"Las fuerzas armadas de Irán declaran de forma clara y firme que la seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán es para todos, o para nadie", ha enfatizado el portavoz del mando de combate.

Además, ha incidido en que "la imposición de restricciones al movimiento de buques en aguas internacionales es un acto ilegal que equivale a piratería" y ha distinguido la amenaza del "criminal Estados Unidos" de las prácticas llevadas a cabo por Irán en relación al bloqueo de esa arteria comercial, que considera un ejercicio de "soberanía" sobre sus aguas territoriales.

Así pues, ha mantenido que "los buques vinculados con el enemigo no tienen y no tendrán derecho a pasar por el estrecho de Ormuz", mientras que "el resto seguirán recibiendo permiso para hacerlo".

No obstante, el mando central de las fuerzas armadas estadounidenses ha apuntado que hoy mismo comenzará a aplicarse ese cierre, y que se hará de formar "imparcial" contra los buques "de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes". "No se impedirá la navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos", ha puntualizado.