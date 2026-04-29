Irán amenaza a EEUU con una “nueva baza” militar si vuelve a atacar el país

Irán vuelve a elevar el tono frente a Estados Unidos mientras las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo continúan sin avances. "Si vuelve a cometer un error de cálculo, utilizaremos nuevas bazas", ha amenazado, anticipándose a nuevos ataques.

En concreto, el subdirector político de la armada de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Akbarzadé, ha asegurado que si Washington retoma los bombardeos sobre el país centroasiático la respuesta se dirigirá contra sus "grandes buques", según declaraciones recogidas por la agencia iraní Fars.

El mensaje apunta directamente al poder naval de Estados Unidos en la región y llega acompañado de otra advertencia: Teherán asegura que también podría activar “otros instrumentos de poder” en distintos frentes de resistencia, aludiendo indirectamente a sus grupos aliados en Oriente Próximo.

Horas antes, el portavoz del ejército iraní, el general Akraminia, había asegurado que las tropas han seguido actualizando objetivos, entrenando y aprovechando la experiencia del conflicto desde el cese de los combates. “La situación sigue siendo una situación de guerra”, afirmó en declaraciones a Press TV.