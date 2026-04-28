Casi un centenar de países reclama a Irán la reapertura de Ormuz "sin tasas"

Casi un centenar de países, incluida España y también Estados Unidos, así como la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, han sumado sus firmas para reclamar a Irán la reapertura "sin trabas ni tasas de tránsito" del estrecho de Ormuz.

"Reiteramos nuestro llamamiento a la apertura inmediata y sin trabas del estrecho. Rechazamos cualquier intento ilegal de amenazar o suspender los derechos y libertades de navegación, incluso mediante la imposición de tasas de tránsito, ya que esto constituye una violación del derecho internacional", reza la declaración conjunta que ha liderado Bahréin.

Es más, el texto recoge la disposición de todos a colaborar para garantizar la reanudación del tránsito lo antes posible, tomando las medidas que sean necesarias "cuando las condiciones lo permitan".

Sin explicitar el bloqueo ordenado por Washington a los puertos iraníes, los 96 países y organizaciones firmantes han argumentado que el libre tránsito por el citado paso constituye "un pilar fundamental de la seguridad y la prosperidad mundiales", de modo que requieren su reapertura.

Y es que, como pone de manifiesto el texto, ya se observan "repercusiones globales de las acciones iraníes", que dan como resultado "crisis en los mercados energéticos y en cadenas de suministro vitales mucho más allá de la región, afectando incluso a economías frágiles y poblaciones con inseguridad alimentaria". De hecho, entre los firmantes se encuentran economías vulnerables como las de Liberia, Etiopía o Sierra Leona.

Además, el texto conjunto recoge una muestra de apoyo a los países de Oriente Próximo que fueron blanco de represalias por parte de Irán —especialmente, en el golfo Pérsico— en respuesta a la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero.