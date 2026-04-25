Irán asegura que tiene un "marco viable" para la paz y dice que es el turno de EE.UU:

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, abandonó hoy Pakistán después de reunirse con las autoridades del país y no llegar a hacerlo con una delegación estadounidense para negociar la paz en Oriente Medio, ya que los representantes estadounidenses ni siquiera llegaron a viajar a Islamabad.

Araqchi, que ahora se dirigirá a Omán para continuar con su gira diplomática por los países de la región, calificó como "muy fructífera" la visita a Pakistán y agradeció los "buenos oficios y esfuerzos fraternales" de las autoridades pakistaníes para devolver la paz a la región.

A través de un mensaje en la red X, Araqchi apuntó que durante su viaje a Pakistán compartió la posición iraní en lo que se refiere a un "marco viable" para poner fin "de manera permanente" a la guerra contra Irán. De esta forma, parece dejar la puerta abierta a futuras negociaciones con Estados Unidos.

Duda del compromiso de EE.UU.

En todo caso, el ministro de Exteriores lanza un dardo al país norteamericano al indicar que "aún no hemos visto si Estados Unidos está realmente comprometido con la diplomacia".

Tras la negociación mantenida hace 15 días en Islamabad entre una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance y otra iraní, no ha vuelto a haber un encuentro directo entre ambas partes y ahora parece que tampoco se realizará en los próximos días, tras suspenderse el viaje que iba a realizar este fin de semana una delegación norteamericana a Pakistán