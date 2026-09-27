Irán captura otro submarino de EEUU ante la negativa de Trump a pactar la apertura de Ormuz

Irán ha reactivado las hostilidades en respuesta a la negativa del presidente Trump a aceptar su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de un cese de los ataques en todos los frentes en Oriente Próximo.

Tan solo unas horas después de ese rechazo, la Guardia Revolucionaria ha capturado un segundo submarino no tripulado del ejército de Estados Unidos en aguas del estrecho de Ormuz.

Según las autoridades iraníes, el Remus 600, que estaría siendo utilizado para labores de espionaje, ha sido capturado "en una operación coordinada y compleja de inteligencia y guerra electrónica".

Tras el anuncio, la Guardia Revolucionaria ha recalcado que el estrecho de Ormuz está cerrado. "Estamos tomando medidas contundentes e implacables contra los movimientos peligrosos y el tráfico no autorizado a través del mismo", ha zanjado.

A la espera de acuerdo

En paralelo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha puntualizado que Teherán se mantiene "a la espera" de recibir una "postura definitiva" sobre la decisión de Estados Unidos a su propuesta a través de los mediadores.

"Hemos visto la primera reacción del presidente de Estados Unidos, pero aún no hemos recibido nada de los mediadores. Por supuesto, el presidente ha dicho muchas cosas buenas, así como muchas contradictorias, algo que, por desgracia, oímos a menudo de él. Estamos a la espera de que los mediadores nos transmitan su postura definitiva", ha declarado el ministro iraní en una publicación en sus redes sociales.