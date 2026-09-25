Irán se queda sin vuelos por la sanción de EEUU y amenaza: "O abiertos a todos o a nadie"

El aislamiento de Irán llega también al ámbito aéreo. Cuatro días después de que Estados Unidos anunciase sanciones contra las aerolíneas que operasen en el país asiático, que podrían llegar incluso a la expulsión del sistema del dólar, el cielo iraní está prácticamente libre de aviones: la excepción llega de Tajikistán, que todavía hoy vuela desde su capital, Dusambé, hasta Mashhad, cerca de la frontera con Turkmenistán.

Este bloqueo de la aviación civil supone un paso más dentro de la "guerra económica" que el presidente Trump anunció que lanzaría contra Irán a la vista del fracaso de las negociaciones de paz, y se enmarca en la voluntad de Washington de cerrar las vías de financiación de la república islámica para obligarle así a alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, en Teherán no parecen muy por la labor. El camino lo señaló ante la ONU el presidente Pezeshkian esta misma semana, cuando advirtió a los países vecinos de que deben apoyar a Irán frente a las pretensiones de Estados Unidos e Israel si no quieren compartir con estos países los ataques. "O construimos la seguridad juntos o tendremos que vivir juntos la inseguridad", amenazó hace dos días desde Nueva York, avanzando una táctica de tierra quemada en Oriente Próximo.

"Nuestra estrategia en este asunto es clara: los vuelos en la región deben estar abiertos a todos, o a nadie", ha corroborado hoy el principal asesor del líder supremo de Irán, no sin reprochar a los países del golfo Pérsico sus alianzas con la Casa Blanca. La decisión de Emiratos Árabes Unidos de suspender todos los vuelos operados por aerolíneas iraníes, como ha hecho también el aeropuerto internacional de Nayaf, en Irak, "quedará grabada en la mente del pueblo iraní".

Reapertura de Ormuz

En paralelo a esta versión del juego de suma cero, las autoridades de Irán han hecho llegar a Estados Unidos un planteamiento que podría conducir a la reapertura del estrecho de Ormuz en solo siete días.

"Si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho de Ormuz abriría al final del séptimo día, y las conversaciones de paz se retomarían entonces", ha explicado el ministro de Exteriores iraní en los márgenes de la asamblea de la ONU, a punto de cumplirse siete meses desde que Estados Unidos e Israel decidieran atacar el país asiático.