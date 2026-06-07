Irán critica que EEUU no para de trastocar el diálogo y sigue exigiendo la liberación de sus activos

El gobierno de Irán ha expresado su frustración sobre las enormes dificultades que atraviesa para entablar conversaciones de buena fe con Estados Unidos de cara a poner fin a la guerra, porque la Casa Blanca no deja de cambiar el marco de las negociaciones dependiendo de cómo tenga el día el presidente Donald Trump.

"El principal problema de negociar con esta administración es que hay que enfrentarse a muchos cambios de postura", ha lamentado el portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en declaraciones a CNN.

De hecho, ha comentado el abanico de contradicciones al que se enfrentan los negociadores iraníes y que, aunque el canal de diálogo sigue abierto, pero la falta de estrategia norteamericana imposibilita progresos.

"No paran de cambiar las reglas del juego mientras oficiales distintos hacen declaraciones distintas, cuando no directamente opuestas, y ello desemboca en que todo este proceso está siendo muy engorroso", ha explicado.

Por contra, Baqaei ha asegurado que Irán se ha ceñido desde el primer momento a los términos que ha vuelto a defender este domingo: la legitimidad de su programa nuclear y la necesidad de recibir los activos congelados por las sanciones norteamericanas.

"Los estadounidenses deben entender que tienen que reconocer los derechos de Irán, incluido su derecho al enriquecimiento nuclear pacífico en virtud del tratado no proliferación", ha indicado Baqaei, antes de añadir que "Estados Unidos tiene que poner fin a las sanciones y desbloquear los activos de este país para que los iraníes puedan disfrutar de ellos".