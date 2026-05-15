Irán desvela que aún intercambia mensajes con EEUU, pero critica sus contradicciones: "Cada día es diferente"

El gobierno de Irán ha desvelado que todavía se está llevando a cabo un intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de los mediadores para intentar lograr un consenso que devuelva la paz a la región.

"No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado, y por eso aún no pudimos llegar a un acuerdo", ha explicado el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, crítico con las posiciones "maximalistas" de Washington en las negociaciones y con sus contradicciones. "Cada día es diferente al anterior. El tuit de hoy es distinto al de ayer", ha evidenciado.

En este contexto, en el marco de una visita a Nueva Delhi, el dirigente de la república islámica ha subrayado que Teherán "está preparado para ambos escenarios". "O volvemos al campo de batalla o volvemos a la mesa de negociaciones", ha planteado, antes de que subrayar que la decisión está ahora sobre la mesa del Despacho Oval.

En todo caso, ha expresado su deseo de que Estados Unidos "no cometa un error" en la elección" y de que "prevalezca la diplomacia", al tiempo que ha desmentido las acusaciones de la Casa Blanca sobre el destino del desarrollo nuclear iraní. "Ni buscamos ni nunca hemos buscado armas nucleares", ha recalcado, para asegurar que su país puede dar "garantías" de que así seguirá siendo en el futuro.