La cumbre de Trump y Xi concluye con el acuerdo de abrir una nueva fase en la relación de EEUU y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto ya fin a su periplo por China, que le ha llevado a mantener dos jornadas de recepciones y reuniones con Xi Jinping. Sin acuerdos sustanciales en la maleta de vuelta, pero con el compromiso de abrir una nueva fase en sus relaciones bilaterales explicitado por ambas partes.

Taiwán, sin duda, se presenta como uno de los escollos clave para esa nueva etapa. Porque el mandatario chino, siempre escueto y prudente en sus pronunciamientos públicos, no ha dudado a la hora de dejar claro que esta cuestión condicionará la marcha de sus relaciones, hasta el punto de anticipar "conflictos" si Washington no rectifica sus alianzas con la isla del Pacífico.

En cuanto a la guerra desatada en Oriente Próximo, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado, tras una reunión privada con el líder chino, que ambos comparten una visión "muy similar" de que Irán no puede hacerse con armas nucleares y de que el estrecho de Ormuz debe reabrir. Además, en declaraciones a Fox News, ha desvelado que Xi Jinping se comprometió a mediar y a no suministrar equipamiento militar a Teherán, algo que el mandatario del país asiático no ha corroborado.

Si bien en su comunicación oficial sobre la cumbre no incluyó ninguna referencia a este conflicto, un portavoz del ministerio de Exteriores apuntó posteriormente que aguarda que Estados Unidos e Irán "no cierren la puerta al diálogo". "Es importante seguir la senda de la solución política y alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos que satisfagan las preocupaciones de todas las partes", ha contemporizado, crítico, eso sí, con un conflicto que "no debería haber tenido lugar".

Y es que, desde el punto de vista del ejecutivo del gigante asiático, "el conflicto infligió graves pérdidas al pueblo de Irán y a otros países de la región", al tiempo que "supuso una gran carga" para el crecimiento económico a nivel global, para las cadenas de suministro, para la estabilidad de los mercados energéticos y para el comercio internacional. Así es que ponerle fin a esta guerra y reabrir "cuanto antes" las rutas marítimas, ha profundizado, es la mejor opción para todos los países.