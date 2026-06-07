Irán dispara hacia Israel en represalia por el ataque a Beirut

Israel ha denunciado el lanzamiento de varias tandas de proyectiles desde Irán hacia su territorio, en aparente represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre los barrios del sur de Beirut. No obstante, ha asegurado que todos los ataques han sido repelidos.

En todo caso, se han emitido alertas que han llegado a los móviles de las personas que estén en las zonas afectadas.

Tras conocerse la noticia del ataque, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha publicado en sus redes sociales una imagen en la que se pueden ver las banderas de Irán y de Líbano juntas.

Además, el asesor militar del líder supremo de Irán, el general Mohsen Rezaei, ha explicado que el ataque "es una advertencia" para que Israel "cese en su villanía". "Hoy los agresores han recibido su respuesta (...). Cada nueva acción tendrá una respuesta más aplastante y costes más altos", ha advertido.

Es más, la Guardia Revolucionaria ha amenazado con que la respuesta alcanzará a "objetivos estadounidenses-sionistas de la región" si continúan los ataques. El alto el fuego tiene como condición "el cese de hostilidades en todos los frentes", ha recordado.

Arde Teherán

Ante lo sucedido, el ministro y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha publicado un escueto mensaje pidiendo una respuesta militar. "¡Hoy Teherán tiene que arder!", ha espetado.

Trump pide pausa

Por su parte, el presidente Trump ha anunciado asegurado que llamará al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no devuelva el ataque y facilite una salida negociada al conflicto.

"Voy a llamar a Netanyahu ahora mismo y a decirle que no contraataque", ha afirmado Trump en declaraciones al periodista israelí Barak Ravid recogidas por la cadena Fox News.

Asimismo, ha emplazado a Irán a detener los ataques con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo. "Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", ha apuntado el mandatario estadounidense.