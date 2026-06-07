Israel ataca el sur de Beirut e Irán asegura que responderá

Israel ha bombardeado los barrios del sur de Beirut, considerados el principal bastión del partido-milicia chií Hezbolá, en un ataque que deja al menos dos muertos y 11 heridos y constituye una violación del alto el fuego acordado esta semana.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, han informado de este ataque y han esgrimido que es "en respuesta" a ataques previos de Hezbolá contra territorio israelí.

"Estamos terminando la completa eliminación de las poblaciones terroristas situadas junto a nuestra frontera", han resaltado.

Tras lo ocurrido, el portavoz del Comité de Seguridad Nacional de Irán, Ebrahim Rezaei, ha prometido que su país dará esta noche una respuesta "contundente y dolorosa" al ataque que el ejército israelí ha lanzado esta tarde contra el sur de Beirut.

Irán, gran valedor de Hezbolá, ha condicionado la firma de cualquier acuerdo de paz con Estados Unidos al cese de hostilidades en Líbano.

"A estos perros rabiosos hay que disciplinarlos y ponerlos en su lugar", ha declarado Rezaei entre informaciones publicadas en medios iraníes de que el Consejo Supremo de Seguridad de Irán ha mantenido una reunión de emergencia para discutir el bombardeo israelí. "Mirad esta noche el cielo de los territorios ocupados", ha avisado en referencia a Palestina.