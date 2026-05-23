Irán, sobre las negociaciones con EEUU: "Estamos muy cerca y muy lejos de un acuerdo"

Por enésima vez, el gobierno de Irán ha vuelto a sostener que no tiene intención de discutir con Estados Unidos ni el estatus del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Teherán, ni su programa nuclear, al menos en este punto de las negociaciones con Washington.

Durante la visita del jefe del ejército de Pakistán, uno de los países mediadores, el portavoz del ministerio de Exteriores ha recalcado que estos asuntos "no se abordarán" en esta fase de las negociaciones.

De hecho, como ha ratificado, "el estrecho de Ormuz no tiene nada que ver con Estados Unidos", sino que "es un asunto entre nosotros y los países de la región".

Por lo demás, ha incidido —en declaraciones a la radiotelevisión iraní— en que los incumplimientos previos de Estados Unidos "dificulta la labor de los negociadores porque es tan voluble como contradictorio".

En este contexto, su resumen de las negociaciones ha sido: "Estamos muy cerca y muy lejos de un acuerdo", a la vista de que las diferencias sobre las cuestiones a tratar y los plazos para hacerlo sigue siendo enorme.