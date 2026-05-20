Reanudar los ataques a Irán sería "inaceptable" para China y Rusia

La cita en Pekín de los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, ha servido para poner de manifiesto una lectura compartida de la contienda en Oriente Próximo: la región se encuentra en "una encrucijada crítica" y reanudar los ataques sería "inaceptable", a la vista de sus consecuencias comerciales, económicas y energéticas, de modo que la única opción viable en estos momentos pasa por persistir en las negociaciones.

En su comunicado conjunto, no han esquivado la crítica a Washington, apenas una semana después de que Xi Jinping recibiese en el mismo lugar al presidente Trump. "Los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán violan el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales, y socavan seriamente la estabilidad en Oriente Próximo", han incidido.

Xi y Putin firman un acuerdo de cooperación militar

Pero las preocupaciones geopolíticas de ambos dirigentes van más allá de Teherán. Groenlandia es una de ellas, y la militarización del Ártico a la que han conducido a la OTAN las pretensiones anexionistas del magnate republicano sobre la isla danesa es otra. Y es que la zona ha visto incrementada su presencia militar después de que el inquilino de la Casa Blanca se aferrase a la poca protección de un espacio estratégico para intentar adueñarse de él antes de que lo hicieran, argüía, Rusia y China.

A mayores, centrados en el Pacífico, Putin y Xi han aprovechado la ocasión para denunciar la "acumulación de materiales nucleares" por parte de Japón sin que exista "confirmación veraz sobre su supuesto propósito civil". Así es que han dejado claro que seguirán "alerta" ante cualquier "provocación por parte de las fuerzas de ultraderecha" que gobiernan desde Tokio.

Alianza estratégica

En medio de una parafernalia similar a la que rodeó la visita de Trump, los dos líderes se han sentado a tomar el té para charlar en privado, pero además han sellado un acuerdo para reforzar su tradicional alianza, especialmente en el ámbito militar. Así, han acordado "mejorar los mecanismos de cooperación, expandir las maniobras militares y las acciones de patrulla, tanto marítimas como aéreas" y, en general, a perfeccionar la interacción ante cualquier "amenaza o desafío".

Putin y Xi toman el té en Pekín

Además, el jefe del Kremlin, ha sostenido que, "gracias a los esfuerzos conjuntos, las relaciones entre Rusia y China han alcanzado un nivel excepcionalmente alto". "Los intercambios de alto nivel son frecuentes y la confianza política mutua es sólida. El comercio bilateral crece de forma constante, la oferta y la demanda de energía se benefician mutuamente y la cooperación en transporte, logística, ciencia y tecnología está aumentando", ha celebrado, mientras Xi ha ensalzado las "buenas relaciones" con Moscú.