Irán: "El principal campo de batalla es la guerra económica"

Con la sostenibilidad de la economía nacional en el punto de mira, y consciente del papel que juegan las empresas en ello, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se ha reunido con representantes del sector privado de su país para prometer que su gobierno tomará todas las medidas necesarias para apoyar su actividad.

Así, se ha abierto a reformar los procesos que sea necesario, así como a eliminar barreras cambiarias, bancarias, aduaneras y fiscales, de cara a "fortalecer la resiliencia económica" de Irán de la mano de sus empresarios.

Y es que, como ha señalado, tras "fracasar" en el ámbito militar, ahora Estados Unidos e Israel se han propuesto "perturbar los medios de vida de la población", convirtiendo la economía en "el principal escenario de la confrontación".

"Creo que el principal campo de batalla hoy en día es la guerra económica", ha abundado Pezeshkian, no sin lamentar que "la carga principal" de esa guerra económica de la que ha hablado recaiga sobre los hombros de los comerciantes, los productores y los empresarios en general.