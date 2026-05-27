El petróleo vuelve a bajar ante la expectativa de que Irán reabrirá Ormuz

Solo la expectativa de que Irán reabra el estrecho de Ormuz en un plazo de un mes ha provocado una nueva caída de precio del petróleo, que se mantiene por debajo de los cien dólares.

En su particular rally motivado por informaciones y contrainformaciones en relación a las negociaciones entre Washington y Teherán para devolver la paz a Oriente Próximo, la información de la televisión pública iraní apuntando a que el paso por Ormuz se normalizaría en un plazo de un mes tras la firma del acuerdo ha provocado la bajada del 3% en el crudo europeo y del 4% en el norteamericano.

Ese documento, que establecía también que Irán y Omán contarían con un mecanismo para supervisar el tráfico marítimo en el estrecho, ya ha sido desmentido por la Casa Blanca en este punto.

En todo caso, esta importante ruta comercial va recuperando vigor, toda vez que la Guardia Revolucionaria ha informado de que 23 cargueros la han cruzado en las últimas 24 horas tras obtener el permiso de Irán, que ha impuesto un nuevo sistema de cruce controlado por una autoridad creada a tal fin. Aunque la cifra todavía continúa lejos de la media de 120 barcos que atravesaban este importante paso cada día antes de que Washington y Tel Aviv activasen el conflicto, mejora la situación de marzo, cuando el tránsito no superó los cinco buques más de la mitad de los días.