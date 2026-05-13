Israel advierte de que la guerra no ha terminado y no dudará en actuar "de Cisjordania a Irán"

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha recalcado este miércoles durante una visita en Cisjordania que "la campaña no ha terminado" y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas en defensa y al ataque" desde Cisjordania a Teherán, en medio del acuerdo de alto el fuego con Irán.

"No hay contención, solo iniciativa. La campaña no ha terminado y las FDI están preparadas para retomar los combates si es necesario y en alerta constante, preparadas y dispuestas para la defensa y el ataque, desde Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania-- hasta Teherán", ha dicho.

Así, ha recalcado que "las FDI están operando en todos los escenarios con iniciativa y a la ofensiva". "Hemos creado una nueva realidad en cuanto a seguridad. Seguimos combatiendo en Líbano, operando en el río Litani y en otras zonas, acabando con decenas de terroristas e infraestructura cada día", ha explicado.

Actividad antiterrorista

"En Gaza operamos también a la ofensiva y eliminamos terroristas y aquí, en Judea y Samaria, operamos sin parar y obtenemos logros", ha señalado, al tiempo que ha detallado que hay en marcha en el norte de Cisjordania "una actividad antiterrorista y ofensiva extensa", de cara a "lograr una defensa óptima en la región".

El ejército de Israel ha continuado con sus ataques contra Gaza y Líbano a pesar de los altos el fuego alcanzados en octubre de 2025 y abril de 2026, respectivamente, argumentando que actúa contra "terroristas". Por contra, detuvo sus operaciones contra Irán tras la tregua temporal del 8 de abril, prorrogada desde entonces por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.