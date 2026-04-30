Israel niega la tregua al sur de Líbano: "En el frente de batalla no hay alto el fuego"

"En el frente de batalla no hay alto el fuego. Seguís luchando para eliminar las amenazas directas e indirectas de las comunidades del norte, desmantelar la infraestructura terrorista y localizar y abatir terroristas". El jefe del estado mayor del ejército de Israel, Eyal Zamir, ha visitado a las tropas en el sur de Líbano y, desde allí, ha arengado a sus soldados para continuar en el combate hasta que la seguridad del norte del país hebreo esté "garantizada".

Así pues, el gobierno de Netanyahu desoye la tregua en Líbano que ha anunciado el propio Donald Trump, mientras Estados Unidos mantiene en silencio las armas en Irán. De hecho, en las últimas horas ha notificado la muerte de cinco personas que, asegura, forman parte de la milicia chií de Hezbolá; mientras el líder castrense reivindica que tiene "libertad" para seguir actuando en el sur del país vecino.

Y, aunque ha precisado que por el momento las tropas no deben avanzar más allá de la línea que —al igual que en Gaza— ha marcado para delimitar su área de operaciones dentro del territorio libanés, no ha descartado hacerlo si procede "eliminar" alguna amenaza. "No hay restricciones para destruir infraestructura y abatir terroristas", ha insistido.

Los casi meses de ataques de Israel contra Líbano se resumen con el siniestro balance de 2.576 muertos y 7.962 heridos, según las últimas cifras divulgadas por el ministerio de Sanidad libanés.