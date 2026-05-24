Israel avisa a Trump que tendrá libertad de acción en Líbano ocurra lo que ocurra con Irán

El gobierno de Israel ha avisado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se reserva el derecho a aplicar plena libertad de acción en Líbano independientemente de lo que estipule el posible acuerdo de principios con Teherán que Washington está cada vez más cerca de completar.

De hecho, según la versión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump le dio garantías de que "Israel tiene derecho a defenderse contra las amenazas en cualquier frente, Líbano incluido".

Por lo demás, en cuanto a Irán, ha reafirmado que el acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Próximo debe garantizar que la república islámica no puede contar con armas nucleares.