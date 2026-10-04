Israel bloquea los pasos fronterizos a Gaza y Cisjordania

Las autoridades de Israel han ordenado el cierre de los pasos fronterizos hacia la Franja de Gaza y Cisjordania con motivo del aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023.

La medida de cierre general se aplica por recomendación de las fuerzas armadas, aunque no afectará a los ciudadanos israelíes que deseen cruzar los controles instalados en Cisjordania ni a los trabajadores esenciales del sector sanitario palestinos. El resto de solicitudes serán gestionadas por el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios, dependiente del ejército de Israel.

En estos tres días no entrará ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, aunque se seguirá procesando "como de costumbre" la ayuda que vaya llegando al lado gazatí del paso de Kerem Shalom. "El cierre de los pasos en estas fechas no afectará a la situación humanitaria", ha asegurado.