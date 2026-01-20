Israel demuele la sede de una oficina de la ONU en Jerusalén

El gobierno de Israel ha demolido la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ubicada en Jerusalén Este, una decisión que, para el organismo, constituye "un ataque sin precedentes" y "un desafío abierto y deliberado" al derecho internacional

"Al igual que todos los Estados miembro de la ONU y los países comprometidos con el orden internacional basado en normas, Israel está obligado a proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas", ha dicho su comisionado, Philippe Lazzarini, al tiempo que ha recordado que Israel "no tiene jurisdicción sobre Jerusalén Este", tal y como acreditó la Corte Internacional de Justicia.

Es por ello que ha requerido "una respuesta" de los Estados adheridos a la ONU, pues, ha alertado, el derecho internacional "está en riesgo de caer en la irrelevancia".

Frente a ello, el ministerio de Exteriores de Israel ha declarado que el Estado al que representa "es propietario" de las tierras que ocupaba la UNWRA, que, además, "ya había cesado sus operaciones en este lugar y ya no contaba con personal ni actividades allí". Dicho esto, ha sostenido que "el complejo no goza de inmunidad y su confiscación por parte de las autoridades israelíes se llevó a cabo de conformidad con el derecho israelí e internacional".

Una mujer israelí protesta contra la UNWRA

Además, se ha reafirmado en que "empleados" de esta agencia de Naciones Unidas "son terroristas de Hamás" que "participaron" en la masacre del 7 de octubre de 2023. "UNRWA-Hamás dejó hace tiempo de ser una organización de ayuda humanitaria y se ha convertido en un invernadero para el terrorismo", ha apostillado.