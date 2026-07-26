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Israel ha matado ya a más de 1.200 palestinos desde el alto el fuego

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Imagen de ataques de Israel sobre Palestina
Imagen de ataques de Israel sobre Palestina

El último balance del ministerio de Salud de Gaza ha confirmado otros siete muertos por ataques de Israel en el enclave palestino durante las últimas 24 horas, a los que hay que sumar otros dos que han sucumbido a sus heridas en ataques previos.

Además, otras 36 personas han resultado heridas en ataques israelíes desde el sábado.

De este modo, la cifra de palestinos muertos desde el alto el fuego del octubre del año pasado alcanza los 1.200 y la de heridos roza los 3.900.

Tomando como referencia la fecha de los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenaron una intensa oleada de ataques por parte de Israel, han muerto 73.326 palestinos y 174.000 han resultado heridos.

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