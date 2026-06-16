Oriente Próximo
Casi mil muertos en Gaza desde el alto el fuego con Israel
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Con al menos dos muertos en el día de hoy por ataques de Israel sobre Gaza, la cifra de muertos en el enclave palestino desde el alto el fuego que entró en vigor el pasado mes de octubre roza ya el millar.
En concreto, se han confirmado 999 muertos y 3.152 heridos a manos de las tropas del país hebreo, según las autoridades del ministerio de Sanidad gazatí.
Con el contador desde los atentados de Hamás en octubre de 2023, en los que unas 1.200 personas perdieron la vida y unos 250 fueron secuestrados, en Gaza fueron asesinadas más de 73.000 personas por el ejército israelí.
Además, la cifra de heridos supera las 173.000 personas.
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