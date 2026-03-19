Israel reabre el paso de Rafah en ambas direcciones

El paso de Rafah, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, se ha reabierto este jueves, en línea con el anuncio de las autoridades militares de Israel debido al cierre la frontera a causa de la guerra en Irán.

En coordinación con Egipto, el paso fronterizo de Rafah se ha abierto para el tránsito de personas en ambas direcciones", según la información obtenida por Europa Press.

Se prevé que el cruce funcione conforme al mecanismo implantado antes de su cierre. Así, la salida y entrada de habitantes del enclave palestino se realiza en coordinación con Egipto, previa aprobación de Israel, y bajo supervisión de la misión de la Unión Europea.

Por su parte, medios palestinos informan de que un primer grupo de gazatíes heridos, conformado por ocho heridos y 17 acompañantes, han podido cruzar el puesto fronterizo; pues los pacientes graves tienen prioridad en la evacuación.

Según el ministerio de Sanidad de Gaza, actualmente hay unos 20.000 pacientes esperando para ser trasladados a través de este paso.