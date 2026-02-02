Reabre de forma limitada el paso de Rafá entre Gaza y Egipto tras casi dos años cerrado

Palestinos liberados por Israel en virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego llegan al Hospital Nasser en Khan Yunis, Gaza, para revisiones médicas y eventos programados el 13 de octubre de 2025. Los palestinos liberados gracias a la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entraron a la Franja de Gaza en autobuses a través del cruce fronterizo de Kerem Abu Salim. Primero llegaron a la zona de Moraj, al norte de Rafah, antes de ser trasladados al Hospital Nasser.

El paso fronterizo de Rafá, situado entre la Franja de Gaza y Egipto, ha reabierto este lunes de forma limitada, permitiendo únicamente el tránsito de personas y no de camiones con ayuda humanitaria, en el marco del acuerdo alcanzado en octubre entre Israel y Hamás para aplicar la propuesta de Estados Unidos sobre el futuro del enclave palestino.

Según el acuerdo, 150 palestinos al día, principalmente pacientes y heridos, podrán salir de Gaza hacia Egipto, mientras que 50 personas podrán regresar diariamente al enclave, previa notificación de sus identidades a Israel para la correspondiente verificación de seguridad. De acuerdo con la agencia egipcia MENA, el primer grupo de palestinos ya ha cruzado el paso, en un proceso facilitado por la Media Luna Roja Egipcia, que también ha enviado ambulancias a Jan Yunis para evacuar a heridos.

Fuentes de seguridad israelíes han confirmado la reapertura, casi dos años después del cierre del paso en mayo de 2024, cuando fue tomado por tropas israelíes, salvo una apertura puntual tras el alto el fuego de enero de 2025, posteriormente roto. La reapertura llega tras un programa piloto activado el domingo con la participación de la Autoridad Palestina y observadores de la misión EUBAM de la UE.

El paso de Rafá, el único de Gaza que no conecta con territorio israelí, es considerado clave para la entrada de suministros en la Franja, inmersa en una grave crisis humanitaria, y su reapertura se produce en un contexto de tensión renovada, apenas días después de la mayor oleada de bombardeos israelíes desde el alto el fuego de octubre.