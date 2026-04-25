Israel vuelve a atacar el sur del Líbano tras la nueva tregua declarada por Trump

El ejército de Israel ha continuado esta pasada noche con sus ataques en el sur de Líbano contra, explican los militares, posiciones de las milicias del partido chií Hezbolá, a pesar de la nueva tregua de tres semanas anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condición imprescindible según las autoridades iraníes para preservar el cese de hostilidades en la guerra en Oriente Medio.

En un comunicado publicado en redes sociales, el ejército israelí ha anunciado ataques contra posiciones de lanzacohetes de Hezbolá en Deir Zahran, Kafr Raman y Al Saamiya, ligeramente al norte de la línea amarilla que marca las posiciones avanzadas de Israel tras invadir esta porción del sur del país.

Todavía no hay constancia de víctimas en estos nuevos ataques de Israel, mientras la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA, ha confirmado por su parte enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en Bint Jbeil, bastión de las milicias en el sur libanés, igualmente sin confirmación de víctimas hasta ahora.

Retirada de fuerzas

En las últimas horas, medios israelíes han explicado que el ejército israelí ha retirado, a regañadientes, "buena parte de sus fuerzas" en el sur de Líbano para consolidar sus posiciones en lugar de seguir avanzando, de acuerdo con el diario `Haaretz`, citando a fuentes militares.

El ejército israelí aún controla una línea de posiciones en las colinas situadas entre 8 y 10 kilómetros al norte de la frontera internacional con Líbano, con el objetivo declarado de impedir que los misiles antitanque alcancen las poblaciones fronterizas. Sin embargo, el número de efectivos y la carga de trabajo han disminuido significativamente, según la información del medio israelí.