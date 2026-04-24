Trump anuncia tres semanas más sin ataques sobre Líbano, aunque Israel lo matiza

Los bombardeos de Israel sobre Líbano, que arreciaron en medio del ataque contra Irán, seguirán en pausa durante otras tres semanas, según el último anuncio de Trump. Con todo, el país hebreo ha matizado estas palabras al subrayar que el alto el fuego "no es del 100%", puesto que las acciones de Hezbolá tendrán repercusiones en sus vecinos del norte.

"Cada vez que vemos una amenaza, actuamos", ha recalcado el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, en una entrevista con la CNN, si bien ha reconocido que la situación será "significativamente mejor" para los habitantes de Líbano.

A pesar de ello, después de la reunión en Washington entre Beirut y Tel Aviv, el presidente de Estados Unidos ha comentado a través de sus redes sociales que la cita fue "muy bien", toda vez que, en realidad, ambos países "son amigos y enemigos en las mismas cosas", en referencia a la lucha contra la milicia chií.

La reunión, descrita por Trump como "histórica", ha contado con la presencia de su vicepresidente, JD Vance; su secretario de Estado, Marco Rubio; los embajadores de Estados Unidos en Israel y Líbano, Mike Huckabee y Michel Issa, respectivamente, y las delegaciones de los dos países, entre las cuales estaban los embajadores de ambos países en Washington, Yechiel Leiter y Nada Hamadé Maouad.

También Vance ha considerado que estamos ante "un momento histórico", a la luz de la reunión entre los dos países después de más de tres décadas, y ha puesto en valor el papel de inquilino de la Casa Blanca en su consecución.

Del mismo modo, Huckabee ha ensalzado a Trump, y ha hecho hincapié en que el problema común de ambos países es Hezbolá. "Es como si en el vecindario viviera un niño travieso que no deja de lanzar piedras a las ventanas de todos. Y si el niño dejara de lanzar piedras, los vecinos podrían llevarse bien y empezar a colaborar de verdad", ha concluido, partidario de "sacar a ese niño del vecindario".

En cuanto a Beirut, su embajadora en el país norteamericano ha agradecido a Estados Unidos "sus esfuerzos para ayudar y apoyar a Líbano". "Creo que con su ayuda, con su apoyo, podemos hacer que Líbano vuelva a ser grande", ha apostillado.

Una de las reclamaciones que Líbano llevaba a este encuentro, tal y como detalló su presidente, Joseph Aoun, en días pasados, pasaba no solo por el fin de los bombardeos, sino también por que Tel Aviv detenga las operaciones de demolición en pueblos y localidades en las proximidades de la frontera entre ambos países.