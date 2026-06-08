Italia abre una investigación al ministro ultraderechista de Israel que humilló a los activistas de la Flotilla

La Fiscalía de Roma ha designado como investigado al ministro de Seguridad Interior israelí y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, por la captura de activistas de la Global Sumud Flotilla, interceptada en aguas internacionales por fuerzas militares israelíes cuando se dirigía a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.

La decisión llega a raíz de una denuncia presentada por los propios activistas a su regreso de Israel, adonde fueron llevados contra su voluntad. En concreto aseguran que fueron secuestrados y sometidos a torturas. Además, incluye también a la flotilla que partió el 1 de octubre de 2025 y contempla posibles delitos de torturas, secuestro, daños con consecuencia de naufragio y robo.

Fiscalía y Carabineros han tomado ya declaración a varios de los participantes en la misión de solidaridad propalestina y también se ha recopilado un vídeo publicado en redes sociales por el propio Ben Gvir en el que el ministro se pasea entre los activistas arrodillados y maniatados entre burlas en el puerto de Ashdod.

Ben Gvir ha asegurado que no se siente "intimidado" por la investigación. "Israel no es un saco de boxeo para una panda de mentirosos simpatizantes del terrorismo que inventan mentiras contra nuestros combatientes", ha afirmado, según recoge el diario The Times of Israel.

"No me van a intimidar con este tipo de investigaciones. Voy a seguir en pie, orgulloso, junto a nuestros combatientes", ha añadido el dirigente israelí, que en el video se pasea sonriente entre los activistas. "Bienvenidos a Israel. Bienvenidos a Israel. Ahora estamos al mando", dijo entre felicitaciones a los militares que retenían a los activistas.

Los activistas han relatado que fueron sometidos a descargas de táser, golpeados con balas de goma, acosados y víctimas de agresiones sexuales. También denuncian castigos físicos y psicológicos.

Al menos 35 personas sufrieron fracturas de costillas y se han presentado doce denuncias por agresión sexual. Además dejaron a las mujeres sin compresas y no permitieron medicación.

La mayoría de los buques de la Global Sumud Flotilla partieron el 26 de abril desde Sicilia tras su salida inicial de Barcelona y fueron asaltados en la noche del 29 de abril cerca de la isla griega de Creta, en aguas internacionales.