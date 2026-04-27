La izquierda y la ultraderecha se alían para una moción de censura en Rumanía

El Partido Socialdemócrata y la ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos presentarán de manera conjunta una moción de censura contra el gobierno en minoría del primer ministro de Rumanía, Ilie Bolojan.

"Nuestro objetivo político es convocar elecciones anticipadas (...) Nuestro electorado nos anima a sacar a este gobierno, porque ha causado mucho daño", han justificado, al tiempo que han asegurado que "no existe ningún pacto" y que la única finalidad de presentar en conjunto la moción de censura es "evitar presentar dos y que ambas fracasen".

Este anuncio supone un nuevo giro de los acontecimientos después de que la semana pasada saltara por los aires la frágil coalición proeuropea en el poder tras la salida del PSD por estar en desacuerdo con las medidas de austeridad de Bolojan.

Se prevé que pueda debatirse a principios del mes de mayo en un Parlamento en el que el principal partido de ultraderecha y los socialdemócratas controlan 220 de los 463 escaños.

Situación política de Rumanía

Hace ahora diez meses que cuatro partidos —entre ellos el PSD— se unieron para formar gobierno en medio de una de las mayores crisis políticas de la historia reciente del país, ahondada por el triunfo, posteriormente anulado por financiación irregular de su campaña, de Calin Georgescu, ultraderechista afín a Moscú, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Aquellas elecciones fueron reprogramadas para el pasado mayo, cuando el alcalde de Bucarest, Nicusor Dan, se impuso al candidato de la ultraderecha, George Simion, una vez Georgescu había sido inhabilitado.