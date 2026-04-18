Rumanía busca en el mercado empresas con experiencia para construir una central fotovoltaica

El ayuntamiento de Timisoara (Rumanía) ha abierto una licitación pública para la construcción de una instalación fotovoltaica de siete megavatios de potencia en esta localidad. El plazo de recepción de ofertas está abierto hasta el próximo 12 de mayo.

Según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional, las empresas que deseen participar en el concurso deberán demostrar que cuentan con la correspondiente inscripción en su país de procedencia y que poseen la capacidad profesional para desarrollar las actividades objeto del contrato.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta para la adjudicación del contrato se encuentran la ejecución de obras similares con anterioridad, las cualificaciones profesionales del personal de la empresa y el porcentaje de subcontratación que se proponga para los trabajos a desarrollar.

Toda la información necesaria para poder realizar la presentación de las ofertas puede obtenerse a través del siguiente portal web: https://www.e-licitatie.ro